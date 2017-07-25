Tony TC Coleman is a member of Johnson’s band, and he responded to the HOBMB Facebook post by relaying a first-hand account of what happened:
AS A MEMBER OF JAMEY’S BAND, HOUSE OF BLUES MANAGEMENT “LIVE NATION ” WAS WRONG FOR HOW THEY TREATED THE SITUATION. JAMEY WAS READY TO GIVE AN AMAZING PERFORMANCE AS HE HAS DONE EVERY NIGHT SINCE THE YEAR AND 3 MONTHS I’VE BEEN IN HIS BAND. I STAND WITH HIM ON THIS. HOUSE OF BLUES DID’NT NEED TO TREAT US LIKE WE WERE TERRORIST. THEY PUT A MEDAL DETECTOR BETWEEN JAMEY’S BUSSES AND THE STAGE ENTRANCE AND THE ONLY PEOPLE COMING IN AND OUT OF HIS BUSES WAS US. HIS BAND AND CREW AND WE ALL HAVE LAMINATED STAGE IDENTIFICATION. WE DID NOT COME TO HOUSE OF BLUES TO BE TREATED LIKE WE ARE GOING TO KILL THE FANS. IF SOMEONE CAME BACKSTAGE TO HARM ANYBODY YOU BETTER PRAY THERE IS A JAMEY JOHNSON TYPE INDIVIDUAL AROUND.
Jamey Johnson House of Blues Concert Cancelled After He Refused to Disarm
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Seeded on Tue Jul 25, 2017 4:48 AM
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